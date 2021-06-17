وزير الخارجية يجدد موقف الحكومة الثابت في دعم جهود السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، موقف الحكومة اليمنية الثابت في دعم جهود السلام والتعاطي الإيجابي مع المبادرات الأممية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية للعودة الى المسار السياسي وفقاً لمرجعيات الحل الأساسية،



وشدد الوزير بن مبارك، خلال لقائه، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، على أهمية انتهاج الامم المتحدة والمجتمع الدولي لنهج جديد يجبر المليشيات الحوثية على التخلي عن خيار الحرب وسياسة وضع العراقيل وتغليب مصلحة الشعب اليمني، لما من شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة اخر مستجدات التحركات الدبلوماسية الهادفة لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن.

وثمن وزير الخارجية، الجهود التي بذلها المبعوث الاممي خلال السنوات الثلاث الماضية، آملا ان يحمل معه القضية اليمنية خلال شغله لمنصبه الجديد كوكيل للأمين العام ومنسق للشؤون الإنسانية لا سيما وانه قد اطلع عن قرب على طبيعة الازمة الإنسانية ومحركاتها ودور المليشيات الحوثية في استمرارها وتفاقمها.

الى ذلك، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، عن امتنانه لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على الثقة التي منحه ايها خلال فترته كمبعوث أممي لليمن..مشدداً ان التسوية السياسية وحدها القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، والتي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين.