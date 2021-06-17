صندوق تنمية المهارات بعدن يناقش التحضيرات لتنفيذ البرنامج التدريبي لهذا العام بحزمة من الدورات النوعيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد في صندوق تنمية المهارات بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع موسع برئاسة المدير التنفيذي للصندوق الدكتور عبدالله داغم، وضم المكاتب الادارية والتنفيذية للصندوق ، لمناقشة كيفية تنفيذ البرنامج التدريبي للعام الحالي 2021 ، وأهم الأنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية .



وناقش الاجتماع الالية الجديدة التي سيتم خلالها تنفيذ البرنامج التدريبي لهذا العام ، وفق أجراءات متقدمة ، والتي تهدف الى تسهيل عملية القيد والتسحيل للمتقدمين .

وفي الاجتماع أكد داغم، أهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذا البرنامج ، الذي سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق .. مشيرا الى حرص قيادة الصندق ان يضم هذا العام دورات نوعية ، تتواكب مع متطلبات سوق العمل ، واحتياجات الناس ، وتستهدف فئة الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل من الجنسين .

وأوضح ، ان مطلع شهر يوليو من الشهر القادم 2021م ،سيُعقد لقاء موسع مع كافة مدراء المعاهد الفنية والمهنية بالمحافظة ، لمناقشة تنفيذ برامج هذا العام ومدى استعداد تلك المعاهد في استقبال المتدربين .. مشيرا الى إعتماد الصندوق لـ 15 برنامج تدريبي في عدد من التخصصات المهنية والفنية، والتي سيتم الاعلان عنها قريبا .