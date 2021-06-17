شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في أعمال القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا لدول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان (العلوم والتكنولوجيا والابتكار : فتح آفاق جديدة) بوفد تراسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي.



واستعرضت القمة المنعقدة عبر تقنية الإتصال المرئي، كيفية تتفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ٢٠٢٦م، و اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في انشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا لدى الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى التأكيد على ممارسة افضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات التي تحفز بلدان المنظمة على تجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

شارك في اعمال القمة، وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور علي شوعي عرجاش.