وزير الخارجية يناقش مع السفير البريطاني جهود عملية السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، عدد من القضايا المتصلة بالتطورات السياسية وجهود عملية السلام في بلادنا.



وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية التزام الحكومة بمسار السلام ودعمها للجهود الأممية والإقليمية والدولية من أجل التوصل الى حل سلمي شامل ومستدام..منوهاً الى أن رفض مليشيا الحوثي الانقلابية للمبادرة المطروحة إلى جانب استمرار تصعيدها وتحشيدها العسكري في محافظتي مأرب وحجة يؤكد عدم جديتها في السلام وارتهان قرارها بالنظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وأشار بن مبارك ،إلى مراقبة الحكومة الشرعية للوضع الإنساني ومنحها تصاريح استثنائية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة حرصاً منها على ضمان تغطية احتياجات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، بالرغم من عدم التزام المليشيات باتفاق استكهولم بشأن آلية استخدام الموارد الجمركية والضريبية لدفع مرتبات الموظفين، وتوظيفها لتمويل عملياتها العسكرية ضد أبناء الشعب اليمني.

ونوه الوزير بن مبارك إلى المخاطر المحدقة بالوضع القائم لخزان صافر النفطي العائم، الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية واقتصادية وانسانية على اليمن والمنطقة، نتيجة مماطلة ومراوغة المليشيات الحوثية وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الحزان.. مشدداً على ضرورة مواصلة الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية لحل مشكلة الخزان بشكل فوري.

كما تطرق وزير الخارجية، إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والعمل على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المليشيات الحوثية، وضمان ممارسة الحكومة لمهامها وواجباتها في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع والخدمات العامة في المناطق المحررة.

من جانبه، عبر السفير البريطاني عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية إزاء عملية السلام..مجدداً التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووقوفها مع وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها للجهود الرامية لتحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار.