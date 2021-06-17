الارياني يبحث مع نظيره الاردني اوجه ومجالات التعاون بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، مع وزير الدولة لشئون الاعلام في المملكة الاردنية الهاشمية المهندس صخر دودين، أوجه ومجالات التعاون الاعلامي بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الاعلامي.



واستعرض الارياني مع نظيره الاردني، مستجدات الاوضاع السياسية والميدانية في بلادنا وجهود ومبادرات السلام الاقليمية والدولية الرامية الى انهاء الحرب وتحقيق السلام، واستمرار الميليشيات الانقلابية الحوثية في رفض كافة المبادرات وتصعيدها العسكري على محافظة مأرب واستهداف مخيمات النازحين والاحياء المدنية بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة.

وتطرق الارياني، الى خزان صافر العائم والنتائج الكارثية التي قد تحدث في ظل استمرار تعنت الميليشيات ورفضها السماح بوصول فرق الصيانة، وما قد يترتب على ذلك من اضرار ستطال كافة الدول المشاطئة على البحر الأحمر.

ووضع الوزير الارياني نظيره الاردني، في صورة ما تعرضت له المؤسسات الاعلامية من تدمير ممنهج على يد الميليشيات الحوثية، وما تقوم به آلتها الاعلامية من تقديم محتوى مدمر لعقول الاطفال والشباب وآثار هذا المحتوى على الاجيال القادمة ونتائجه على المجتمع بشكل عام..مشيراً الى أن بلادنا تحتاج الى تعاون كافة الاشقاء العرب من اجل مواجهة المشروع الفارسي الذي تنفذه ايران من خلال ميليشياتها في المنطقة.

وثمن الوزير الارياني، موقف المملكة الاردنية الشقيقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ووقوفها ومساندتها لليمن من خلال مشاركتها بتحالف دعم الشرعية ودعمها المستمر للشرعية الدستورية في بلادنا بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكداً بان العلاقات اليمنية- الاردنية المتميزة تشكل نموذجاً رائعاً لعلاقات التعاون والاخاء بين القيادتين والبلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق وزير الاعلام إلى أهمية الدعم العربي لليمن في هذه المرحلة لمواجهة المشروع الإيراني الذي يستهدف الهوية الوطنية والقومية للشعب اليمني..مشيداً بالدعم الاخوي النبيل والصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات وكذا جهودها في سبيل اسقاط انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة.

من جانبه اكد وزير الدولة لشئون الاعلام في المملكة الاردنية الهاشمية المهندس صخر دودين، على موقف بلاده الدائم والثابت في دعم الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وهو الموقف الذي تجسد من خلال مشاركة الاردن في تحالف دعم الشرعية، وحرص بلاده على أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة اراضيه على كامل ترابه الوطني .