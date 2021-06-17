وزير الخارجية الأردني يبحث مع المبعوث الأممي حل الأزمة ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث امس، الجهود التي تستهدف حل الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع عبر حل سياسي يعيد لليمن أمنه واستقراره.



وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمرجعيات المعتمدة، مؤكداً ضرورة تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة ومبادرة السعودية للوصول إلى حل سياسي في اليمن يعيد له أمنه واستقراره وينهي معاناة شعبه الشقيق.

كما جدد الصفدي إدانة الأردن لكافة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون والتي تستهدف السعودية وأمنها، مشدداً على أن أمن السعودية ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

وبدوره ثمن جريفيث دعم الأردن المتواصل لبعثة الأمم المتحدة لليمن واستضافتها لمقر البعثة، كما ثمن دور المملكة المحوري بقيادة الملك عبدالله الثاني، في جهود حل الصراعات والأزمات الإقليمية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.