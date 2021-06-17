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الرياض - رنا عبدالله - في موكب أسطوري وتجهيزات ملكية عالية، تزوج سلطان عمان القائد الاعلى للقوات المسلحة هيثم بن طارق ال سعيد بالزوجة الثانية. وانتشرت عدة صور عن حفل الزفاف، أظهرت أنه لم يكن حفلاً اسطوريا، بل عقد قرآن عادي ضم المقربين فقط. وتوضح الصور أيضا، عائلة حاكم دبي بعد فترة من زمن وتظهر أولاده بجانب زوجته.

كانت هذه تفاصيل خبر وأخيرًا : سلطان عمان هيثم بن طارق يتزوج بالزوجة الثانية .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة من هي العروسة ..؟ .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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