تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

لا توجد حالات مؤكدة جديدة.

5 حالات تعافي جديدة، بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل :

حالتين تعافي من مديرية الديس

حالة تعافي من مديرية غيل بن يمين

حالة تعافي من مديرية الضليعة

حالة تعافي من محافظة مارب

لا توجد حالات وفاة جديدة.

الحالات النشطة 6 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة.