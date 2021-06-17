الحبشي يباشر مهام عمله بمؤسسة كهرباء ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - المكلا

عقب صدور القرار رقم 97 سنة 2021 من قبل محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بشأن تكليف قائم بأعمال مدير عام مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت والذي قضى ببدء العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الموافق 16 يونيو 2021م ،



باشر القائم بأعمال المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس طلال محمد سالم الحبشي ، مهام عمله صباح اليوم قبل إجراءات الإستلام والتسليم.

ونفذ الحبشي نزولا ميدانيا لتفقد سير أعمال الاصلاح وصيانة الأعطال بشبكة التوزيع الكهربائية في حارة شعب البادية التي يجري فيها منذ يوم أمس.

رافق القائم بأعمال المدير العام في النزول ، المهندس صبري الدقيل مدير ادارة التوزيع بالمؤسسة.