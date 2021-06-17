شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية تثمن الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه مجلس التعاون الخليجي لبلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ ١٤٨ المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.



وثمنت الوزارة في بيان تلقت وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه مجلس التعاون الخليجي لليمن وتلبية الاحتياجات التنموية والتعافي الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية واعادة الاعمار ..مؤكدة على اهمية مواصلة الجهود من اجل تعزيز العلاقات اليمنية - الخليجية والارتقاء بها دوما .

واعربت الوزارة عن الشكر والامتنان لمواقف الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لدعمهم وتضامنهم مع الجمهورية اليمنية وشرعيتها الدستورية وحرصهم على وحدة اليمن وامنه واستقراره وسلامه اراضيه ودعم الجهود الرامية لاحلال السلام وعودة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.