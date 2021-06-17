شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل عبدالقادر سالم سنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى علي عبدالقادر سنان واخوانه كافه في وفاة والدهم المناضل عبدالقادر سالم سنان.
واشار الرئيس في برقيته الى مكانة لفقيد ومناقبه الوطنية ومواقفه النضالية وكفاءته العملية طوال مشوار حياته الحافل بالعطاء.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم .. مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.