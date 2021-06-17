الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل عبدالقادر سالم سنان

واشار الرئيس في برقيته الى مكانة لفقيد ومناقبه الوطنية ومواقفه النضالية وكفاءته العملية طوال مشوار حياته الحافل بالعطاء.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم .. مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

محمد يوسف

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