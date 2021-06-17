لليوم الثاني على التوالي..  أمن عدن يواصل حملة منع حمل السلاح وضبط المركبات غير المرقمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

بعد ان حققت حملة منع حمل السلاح وضبط المركبات غير المرقمة نجاحا كبيرا، تواصل قوات العاصفة الحملة الامنية وتكثف انتشارها في أرجاء محافظة عدن.



ويشارك في هذه الحملة الامنية ادارة أمن عدن وقوات العاصفة والحزام الامني واللواء الاول مشاة وكتائب حزم.

وكانت نقاط التفتيش قد ضبطت المئات من السيارات غير المرقمة والسلاح غير المرخص.

ولاقت الحملة الامنية تأييد واسع من قبل المواطنيين مشيدين بتعامل افراد نقاط التفتيش وتعاملهم المسؤول مع مالكي المركبات غير المرقمة والسلاح غير المرخص.

ونؤكد ان الأجهزة الأمنية مستمرة في الحملة حتى تحقيق اهدافها.