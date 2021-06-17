"حضرموت الجامع" يعلن تشكيل الهيئة التنفيذية بمديرية حريضة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدر رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي، القرار رقم (12) لسنة 2021م بشأن تشكيل الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمديرية حريضة..

وتضمنت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية حريضة من الأخوة التالية أسماؤهم :

الإدارة التنفيذية :

- محمد سالم العطاس - رئيسًا للمكتب.

- سالم سعيد الحداد - نائبًا لرئيس المكتب.

- مراد صالح كشميم - نائبًا لرئيس المكتب.

بالإضافة إلى اسماء رؤساء لجان الدوائر (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية) وتضم 35 شخصًا.

وشملت المواد (2 و 3 و 4 و 5) من القرار الترتيبات الإشرافية والإدارية والتنظيمية.