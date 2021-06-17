إدارة مكافحة المخدرات تضبط مروجين ومتعاطين للمخدرات خلال ثلاثه ايام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

استطاعت إدارة مكافحة المخدرات بوادي حضرموت والصحراء بعمليات نوعية وبإسناد من شرطة الدوريات وأمن الطرق من ضبط مروجين الأول أثناء محاولته الدخول إلى مدينة سيئون من الجهة الغربية والثاني أثناء شروعه في بيع المخدرات لشابين في المدينة.



وقد جاءت هذه العمليات بشكل متسلسل بعد أن اعترف متعاطي تم ضبط بمن يقوم ببيع المخدرات في مدينة سيئون ثم تم الرصد والمتابعة الدقيقة والتي استمرت لمدة يوم تكللت بنجاح وضبط البائع الأول أثناء محاولة دخوله المدينة والذي اعترف أثناء التحقيق بوجود كمية من الحشيش ومادة الشبو المخدر في منزله و تمت مداهمة المنزل وضبط كيلو ونص الحشيش وخمسين جرام من مادة الشبو المخدر في منزله وبعد يومين وبطرق مختلفه للمراقبة والرصد تمكن أفراد قسم التحريات في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط البائع الثاني أثناء شروعه في بيع مادة الشبو لشابين في أحد الأماكن النائية في سيئون

هذا وقد أشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني بجهود مدير وكادر إدارة مكافحة المخدرات في استخدام طرق مختلفة للمراقبة وتتبع وربط المعلومات والذي أثمر عن ضبط العديد من المروجين والباعة والمتعاطين للمخدرات خلال فترة وجيزة داعيا المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة للمجتمع.