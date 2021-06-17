شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تربية حضرموت" تعني وفاة الكادر صبري علي عبدالشيخ بن نصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعى مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت، وفاة المعلم صبري علي عبدالشيخ بن نصر، أستاذ اللغة العربية بمدرسة الحرّية للتعليم الأساسي بمديرية مدينة المكلا، الذي وافته المنيّة يوم الأربعاء، وهو يؤدي رسالته التربوية والتعليمية بكلّ تفانٍ وإخلاص في كونترول التصحيح لاختبارات الشهادة الثانوية العامّة بالمكلا.

