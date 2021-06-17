مركز الأرصاد الجوي: استمرار الرياح النشطة في جزيرة سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

توقع مركز الأرصاد الجوي، استمرار الرياح الجنوبية الغربية النشطة على أرخبيل سقطرى، ما يزيد من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.



وحذر من العوالق الترابية على السواحل الغربية, وموجة الغبار على السواحل الجنوبية والشرقية، مصحوبة برياح معتدلة السرعة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووجه تحذيرات إلى الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، وكذلك المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة.