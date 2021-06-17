شكرا لقراءة خبر عن فتاه حسناء بين أحضان محمد رمضان.. والجمهور: نسخة طبق الأصل عن ياسمين صبري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/17 الساعة 11:00 صباحاً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

خطفت المودل الحسناء التي ظهرت برفقة النجم المصري محمد رمضان أنظار المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر الأخير صورتهما مشوقًا متابعيه لأحدث أعماله الغنائية المصورة التي تحمل عنوان “ثابت”. وظهرت الفتاة الحسناء بين أحضان محمد رمضان ترتدي ملابس باللون البيج، واعتمدت المودل لوك مكياج قوي مع رسمة الأيلانير الأسود المجنح، فيما كان شعرها منسدلاً. وتفاعل مجبي الفنان محمد رمضان مع الصورة معتبرين بأن المودل تشبه بصورة كبيرة في ملامحها ياسمين صبري وبأنها نسخة عنها. فيما ذهبت تشبيهات البعض من المتابعين نحو عقد المقارنة بين المودل وبين الفنانة رغدة.

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