شكرا لقراءة خبر عن الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تثير ضجه عارمة وتظهر بالمايوه الشفاف وتتجاهل أزمة طفلتها!.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/17 الساعة 10:00 صباحاً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

فاجأت الناشطة ​السعودية​ ​التي تعرف بإثارة الجدل رهف القنون بنشرها صور جديدة لها ظهرت فيها مستمتعة بوقتها متجاهلة أزمة طفلتها الاخيرة.



فقد ظهرت الشابة السعودية رهف القنون في الصورة الاولى وهي تقف بالمايوه على شاطىء البحر. بينما في الصورة الثانية ظهرت تضحك برفقة احدى صديقاتها.

وكانت قد تدخلت الشرطة الكندية لحل الخلاف بين اللاجئين رهف القنون وزوجها الكونغولي الذي أبلغ السلطات حول اختفاء ابنته على يد والدتها رهف.

وفي وقت سابق أعلنت رهف أنها تركت ابنتها مع والدتها واتجهت في سفر خاص بها لأيام بينما ظهر زوجها الكونغولي لوفولو راندي، في مقطع فيديو، يعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ.