إب..تهشم رأس طفلة جراء سقوط حجارة من مكب نفايات واحتجاجات شعبية تطالب برفع المكب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت طفلة في العاشرة من العمر، بإصابة بالغة في رأسها بحجارة أثناء رمي مخلفات ترابية فيها أحجار، تابعة لمكتب الأشغال العامة بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن الطفلة "براءة عيبان النهمي" ـ راعية ـ أصيبت بكسور كبيرة وتهشم في الجمجمة، إثر سقوط مخلفات من المقلب الترابي الخاص بمكتب الأشغال الكائن في الدائري بمنطقة المعاين شمال غرب مدينة إب.



في الأثناء نفذ مواطنون من أبناء منطقة بيوت العدن والمغيرة ووادي المحصن وقفة احتجاجية أمام مكتب الأشغال بمدينة إب، للمطالبة برفع المقلب عن منطقتهم نتيجة المخاطر التي تحدق بحياتهم وحياة أطفالهم.



وطالب المشاركون في الوقفة بإقالة مدير مكتب الأشغال بمديرية الظهار وإحالته للنيابة على خلفية منحه تراخيص بناء في المنطقة قبل نزول المخطط العام في مخالفة صريحة للقوانين النافذة، مستنكرين الاعتداء على الشارع الحدودي بوادي المحصن.

