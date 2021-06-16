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عاجل.. "الحوثي" تستهدف حيا سكنيا بمدينة مأرب بصاروخ باليستي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الأربعاء، مدينة مأرب بصاروخ باليستي سقط في حي سكني في شارع صرواح.

 

وقال مصدر محلي يمني  وفقا لـ"العين" إن الصاروخ سقط في مربع يتواجد فيه مدنيين ونازحين، وأن مدنيا قتل وأصيب آخرين في حصيلة أولية.

 

وأضاف المصدر أن الطيران المسير للمليشيات، حلق بكثافة في سماء مدينة مأرب، وكذلك قبل سقوط الصاروخ وسط المدينة.

 

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية ومفخخات الطيران المسير، ما أسفر عن سقوط أكثر من 70 مدنيا خلال الشهر الجاري فقط .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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