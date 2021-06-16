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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 140 طنا من السلال الغذائية في محافظة تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طناً و 384 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فرداً.

 

وشمل التوزيع مناطق جبل جرة ، والزنوج ، والمجلية ، والجمهوري ، وسوق الصميل ، والأصنج بمديرية القاهرة، ومناطق المحوى، وبير باشا ، والظهرة ، والدار ، ووادي القاضي ، والمناخ ، وصينة ، والحبيل ، والجراجر ، وعمد ، والثلاثين ، والمطار القديم ، والدمينة ، والحصب بمديرية المظفر.

 

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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