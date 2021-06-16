شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 140 طنا من السلال الغذائية في محافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طناً و 384 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فرداً.



وشمل التوزيع مناطق جبل جرة ، والزنوج ، والمجلية ، والجمهوري ، وسوق الصميل ، والأصنج بمديرية القاهرة، ومناطق المحوى، وبير باشا ، والظهرة ، والدار ، ووادي القاضي ، والمناخ ، وصينة ، والحبيل ، والجراجر ، وعمد ، والثلاثين ، والمطار القديم ، والدمينة ، والحصب بمديرية المظفر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.