شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب الغريب.. فتاة ترفض حضور حفل زفاف اختها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصرف غريب من نوعه، أقدمت فتاة شابة على مقاطعة حفل زفاف شقيقتها قبل ساعات من إقامته مما أثار غضب كثيرين من عائلتها.

وحسب ما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية شعرت الفتاة بالإهانة عندما رفضت أختها العروس حضور صديقتها إلى حفل الزفاف.

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وردًا على احتجاج شقيقتها ، قررت الفتاة التي لم تكشف عن اسمها عدم حضور حفل الزفاف أيضًا موضحةً أن سبب رفض حضور صديقتها يرجع إلى أنها تؤيد المثلية الجنسية، وهو ما تعاديه عائلتها وعائلة عريس أختها.



وكشفت الفتاة عبر أحد أكبر جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ستقيم أختي حفل زفاف في هاواي خلال ساعات، وبسبب ان صديقتي تؤكد المثلية رفضت حضورها تمامًا؛ فاعترضت على ذلك بعدم الحضور».



وعلق أحد الأشخاص عليها، قائلًا: «لا تغضبي مني، أختك على صواب»، وأضاف شخص آخر: « لا تضيعي وقتك أو أموالك أو عواطفك على هؤلاء الأشخاص».



وتابع ثالث: «الاختيار بسيط، إما أن تختار عائلتك استبعادك من حدث كبير؛ لأنه أمر محرج بالنسبة لهم، أو يتقبلونك ويتعاملون معه».