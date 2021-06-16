اجتماع بتعز يناقش تأهيل شبكة الصرف الصحي و تصفية مجاري السيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع بمحافظة تعز برئاسة وكيل المحافظة عارف جامل اليوم الاربعاء الترتيبات لبدء تنفيذ أعمال تصفية مجاري السيول "سد صينة" وفتح العبارات وردم الحفريات والانتهاء من أعمال تأهيل الشوارع بمركز المحافظة والمديريات .



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب الأشغال العامة والطرق ومؤسسة المياة والصرف الصحي وصندوق النظافة والتحسين إلى احتياجات البدء بتنفيذ أعمال تصفية مجاري السيول في صينة وفتح العبارات ورفع المخلفات وصيانة شبكات مجري الصرف الصحي .

وجرى مناقشة إعداد آلية زمنية لتنفيذ مشاريع جديدة والمتبقية في صيانة وفتح العبارات في المناطق والشوارع المستهدفة بالتنسيق مع الأشغال والمياة والنظافة والجهات المعنية وكذا عمل تتضمن التنفيذ والمتابعة والتقييم .