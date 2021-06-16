شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تسجيل تراجع ملحوظ في مختلف المناطق اليمنية المحررة.



وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أن مستجدات اليوم الأربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021م، سجلت 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة في عدن ولحج، علاوة على حالة وفاة وحيدة لدى الأخيرة.

كما سجلت 6 حالات شفاء جميعها في حضرموت.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى (6867)، منها (1351) حالة وفاة، و(3781) حالة شفاء