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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

واصلت إصابات (كوفيد-19)، تسجيل تراجع ملحوظ في مختلف المناطق اليمنية المحررة.

 

وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أن مستجدات اليوم الأربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021م، سجلت 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة في عدن ولحج، علاوة على حالة وفاة وحيدة لدى الأخيرة.

 

كما سجلت 6 حالات شفاء جميعها في حضرموت.

 

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى (6867)، منها (1351) حالة وفاة، و(3781) حالة شفاء

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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