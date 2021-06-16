بائعو اللحوم في صنعاء يتعرضون للنهب الحوثي والنقابة تتوعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

دانت النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي، ما تقوم به وزارة الزراعة بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، من اعتداءات ونهب للمواشي على خلفية قرارات وصفتها بـ"العشوائية".



وأكدت النقابة، في بيان، أن "وزارة الزراعة بصنعاء وعلى رأسها اللجنة الزراعية العليا تقوم بالتقطعات وهتك الأعراض ونهب المواشي".

النقابة وهي إذ تدين وتستنكر بشدة تلك ممارسات المليشيا الحوثية التعسفية، أرجعت أسبابها إلى اتخاذ المليشيا الحوثية قرارات عشوائية دونما طرح حلول ومعالجات أو إيجاد البدائل تفاديا لمثل هكذا قرارات عشوائية.

واعتبرت النقابة القرارات الحوثية التعسفية واحدة من أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والبطالة في البلاد.

وأكدت النقابة عدم اعتراضها على أي قرارات تصب في خدمة المجتمع، لافتة إلى أنها قدمت رؤية حقيقية تسهم في تنمية الثروة الحيوانية وتعالج سلبيات القرارات العشوائية الحوثية قوبلت بالرفض دونما الاطلاع عليها ودراستها.

وفي الوقت الذي تسمح مليشيا الحوثي بتهريب المواشي إلى دول الجوار، مما يسهم كثيراً في تنمية الثروة الحيوانية، لجأت إلى فرض قيود وقرارات تعسفية على العاملين في بيع وشراء المواشي بأنواعها.

وحملت النقابة، وزارة الزراعة ولجنتها العليا، مطالبة إياها بسرعة حل الإشكال خلال مدة أقصاها أربعة أيام لحل الإشكال، ما لم ستتخذ كافة إجراءاتها القانونية التي تكفل حقوق أعضائها.