المليشيات الحوثية تمنع برلمانياً عاد إلى صنعاء من دخول قاعة مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

منعت الميليشيا الحوثية عضو البرلمان اليمني حميد الجبرتي من دخول مبنى البرلمان في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.



وذكرت مصادر برلمانية أن الجبرتي الذي عاد إلى صفوف الحوثي في صنعاء، ممنوع من قبل مليشيا الحوثي ذاتها من دخول مبنى البرلمان في صنعاء.

وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية تطلب من أعضاء مجلس النواب في صنعاء التواصل مع زملائهم في الخارج لحثهم على العودة إلى صنعاء.

وقال البرلماني أحمد سيف حاشد، تعليقاً على هذه الحادثة "من الأحمق الذي سيعود في ظل سلطة أكثر من تمارس مثل هذه الحماقات".

وتمارس مليشيات الحوثي بحق العائدين إليها شتى أنواع الانتهاكات بين وضعهم تحت المراقبة الشديدة، أو دفعهم للقتال في الجبهات لإثبات صدق ولائهم، ناهيك عن تعرض بعضهم للاعتداء والضرب والاختطاف