شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ابن من يكون ...عيدروس الزبيدي يظهر في صورة بزي غريب وبجواره طفل صغير يشعل مواقع التواصل.."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون يف مواقع التواصل صورة لعيدروس الزبيدي رئيساملجلس االنتقايل واىل جانبه طفل صغري .

وقال نشطاء ان الطفل يدعى عيل شايف الحدي من محافظة الضالع اصر عئل التقاط صورة مع عيدروس وهذا ماحصل و يظهر عيدروس يف صورة بزي غريب يشبه الزي العسكري واىل جواره الطفل عيل شايف الحدي. قد يهمك ايضاً

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