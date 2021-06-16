شاهد ماهي الهدايا الفاخرة التي أهداها ‘‘الأمير فهد’’ لعروسته ‘‘الأميرة حصة’’ بنت الملك سلمان أثناء حفل الزفاف (صور)

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الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/16 الساعة 07:46 مساءً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

احتفلت الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود، في مايو الماضي، بزفافها على الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، بفستان مطرز بدقة من تصميم ستيفان رولاند. وأقيم الزفاف الملكي، بمدينة جدة، في حفل أنيق وصفه من حضره بأنه أقيم بليلة غير اعتيادية. وبنظرة فاحصة على زفاف صاحبة السمو الملكي، الأميرة حصة بنت سلمان، الذي أقيم في جدة يوم 28 مايو الماضي، فإن كل غرفة من غرف القصر الملكي الذي احتضن الزفاف، قد قدمت تجربة مختلفة.

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