مليشيا الحوثي تُشيّع العشرات من مقاتليها بينهم 13 ينتحلون رتباً عسكرية

المنامة - ياسر ابراهيم - شيّعت مليشيات الحوثي الإنقلابية، يومي الاثنين والثلاثاء، 29 مسلحاً من قتلاها غالبيتهم في صنعاء، بينهم 13 ممن ينتحلون رتباً عسكرية مختلفة.



وأقامت المليشيات مراسيم التشييع في محافظات صنعاء، وذمار، وحجة، وتعز، والبيضاء، وعمران، وشملت قائمة المُشَيعين التي رصدها محرر "يمن شباب نت"، 13 ممن ينتحلون رتباً عسكرية تضم (مقدم و4 برتبة رائد، و3 برتبة ملازم أول، و 5 برتبة مساعد).



وحسب وسائل إعلام الحوثيين فإنه جرى تشييع (المقدم زيد محمد الوادعي والرائد محمد عبده البزوخ، والرائد عماد علي طامش، و الرائد علي محمد دهمان، الرائد أسامة خالد محمد النوار، والملازم أول عمرو إدريس حسين إدريس والملازم أول صالح محمد صبيح والملازم أول رزق لطف عطية، والمساعد نبيل منصور النهمي والمساعد صدام جرامه معشي، والمساعد أحمد يحيى الصوفي، والمساعد كهلان عصام حرمل والمساعد جمال سعد الحجي.) و16 آخرين من المقاتلين المدنيين.



ويتزامن ذلك مع خسائر فادحة تتكبدها المليشيا في المعارك العنيفة التي تشهدها جبهات محافظة مأرب.



