سائقو النقل الخفيف والمتوسط في إب ينفذون وقفة احتجاجية تنديداً بجبايات حوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 ـ إب

نظم سائقو النقل الخفيف والمتوسط بمحافظة إب، وسط البلاد، وقفة احتجاجية تنديداً بجبايات حوثية تفرض عليهم بقوة السلاح.



وتجمع سائقو النقل "شاحنات وهايلوكسات" أمام مبنى المحافظة، رافعين شعارات رافضة للجبايات الحوثية التي تفرض عليهم في عدد من النقاط أثناء نقلهم للبضائع التجارية من محافظة صنعاء إلى محافظة إب.

ودعا المحتجون إلى وضع حد لمليشيا الحوثي في نقطة "الكسارة" بمديرية المخادر شمال مدينة إب، حيث تفرض عليهم جبايات عالية، وتهديدات متواصلة بمعاقبتهم في حال اعتراضهم على تلك الجبايات.

وأكد المحتجون أن القيادي الحوثي "وليد سعد الكندي" مسؤول نقطة الكسارة، هو من يقوم بممارسة الجبايات وفرض مبالغ باهظة، وفي حال رفضهم يخاطبهم "إن لم تدفع سندخلك الجمارك" ويتم ترحيلهم بالقوة إلى الجمارك والتي يجري فيها مضاعفة الجبايات وتأخيرهم لأيام طوال، عقابا لهم جراء اعتراضهم على ما يتعرضون له من نهب متواصل