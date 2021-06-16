مجهولون يختطفون ضابطا في البحث الجنائي بمحافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 ـ شبوة

اختطف مسلحون مجهولون، الأربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021م، ضباطاً في البحث الجنائي بمحافظة شبوة (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة اختطفوا اليوم 5 من ضباط البحث الجنائي بمحافظة شبوة.

وأفادت المصادر أن المسلحين اعترضوا مركبة نقل كانت تقل الضباط، وقاموا باختطافهم.

وتضاربت الأنباء حول الجهة التي نُقل المختطفون إليها ما بين مجهولة وأخرى تقول إنه تم نقلهم إلى محافظة البيضاء.

ولم تصدر وزارة الداخلية والجهات المعنية حتى اللحظة أي بيان توضيحي تجاه ذلك