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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة تعز تعلق الدراسة إثر اعتداء ضابط باللواء 22 ميكا على القائم بأعمال رئيسها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021
الخليج 365 ـ تعز
احتجاجا على اعتداء ضابط في اللواء 22 ميكا التابع للقوات الحكومية، على القائم بأعمال رئيس جامعة تعز، قررت رئاسة الجامعة تعليق الدراسة في جميع كلياتها حتى إشعار آخر.
ووفق مصدر أكاديمي في الجامعة، قررت رئاسة الجامعة تعليق الدراسة في جميع الكليات مؤقتا، بعد أن أقدم العقيد عبدالحكيم الشجاع على الاعتداء على الدكتور رياض العقاب القائم بأعمال رئيس الجامعة.
وكان قد اقتحم العقيد الشجاع برفقة عدد من المسلحين بلباس مدني، صباح أمس الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران 2021م، مكتب رئيس الجامعة، واعتدى عليه، وهدده بالقتل، بينما قام مرافقوه بتحطيم زجاجات سيارة العقاب المركونة في حرم الجامعة.
وأرجع المصدر الاعتداء واقتحام الحرم الجامعي إلى رفض القائم بأعمال رئيس الجامعة ضم أحد أقارب الشجاع إلى قائمة الطلاب المقبولين في كلية الطب.
جدير بالذكر أن العقيد الشجاع، سبق له اقتحام المقر المؤقت لديوان عام محافظة تعز ومكاتب حكومية أخرى خلال الفترة الماضية.