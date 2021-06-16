جامعة تعز تعلق الدراسة إثر اعتداء ضابط باللواء 22 ميكا على القائم بأعمال رئيسها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 ـ تعز

احتجاجا على اعتداء ضابط في اللواء 22 ميكا التابع للقوات الحكومية، على القائم بأعمال رئيس جامعة تعز، قررت رئاسة الجامعة تعليق الدراسة في جميع كلياتها حتى إشعار آخر.



ووفق مصدر أكاديمي في الجامعة، قررت رئاسة الجامعة تعليق الدراسة في جميع الكليات مؤقتا، بعد أن أقدم العقيد عبدالحكيم الشجاع على الاعتداء على الدكتور رياض العقاب القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وكان قد اقتحم العقيد الشجاع برفقة عدد من المسلحين بلباس مدني، صباح أمس الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران 2021م، مكتب رئيس الجامعة، واعتدى عليه، وهدده بالقتل، بينما قام مرافقوه بتحطيم زجاجات سيارة العقاب المركونة في حرم الجامعة.

وأرجع المصدر الاعتداء واقتحام الحرم الجامعي إلى رفض القائم بأعمال رئيس الجامعة ضم أحد أقارب الشجاع إلى قائمة الطلاب المقبولين في كلية الطب.

جدير بالذكر أن العقيد الشجاع، سبق له اقتحام المقر المؤقت لديوان عام محافظة تعز ومكاتب حكومية أخرى خلال الفترة الماضية.