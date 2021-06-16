شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصيرفي يظهر مع زوجته السابقة لأول مرة (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أزاحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الستار عن صورة جمعت بين الفنان الكويتي محمد الصيرفي وزوجته السابقة البلوغر "دودو" والتي ظهرت فيها بدون حجاب.
وكتبت مي العيدان على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام: "لأول مرة صورة الفنان محمد الصيرفي مع زوجته السابقة البلوغر السعودية دودو" .
وفي وقت سابق، تحدث الفنان محمد الصيرفي للمرة الأولى عن زواجه من فتاة سعودية، لافتًا إلى أن تلك الزيجة لم تستمر أكثر من شهرين، كما أن العلاقة بينه وبينها مستمرة حتى الآن من دون أي مشاكل.
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