شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة تنهار بالبكاء بسبب الاعتداء الجنسي عليها...أمسكها ورمى بها فوق السرير"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت النجمة المغربية نجاة خير الله في بكاء هستيري في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أكدت الفنانة من خلاله اتهامها للمثل طارق البخاري بممارسة العنف الجنسي ضدها.

و لجأت خير الله إلى القضاء في نهاية شهر أبريل الماضي، موجة الاتهام إلى طارق البخاري بالتحرش بها منذ 2015. وقامت بتسريب مكالمات بينهما لإثبات ذلك.

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وقالت في الندوة الصحفية أنه دخل إلى الغرفة الخاصة بتغيير ملابسها بأحد الفنادق عندما كانت تغير ملابسها هناك خلال تصوير عمل مغربي، ورمى بها فوق السرير محاولا الاعتداء عليها جنسيا، وبحضور اللبيسة التي أشارت الفنانة خير الله أنها لن تقبل الشهادة لصالحها خوفا على رزقها.

فيما تمسك الفنان بتصريحاته الصحفية بوقوع عليه الظلم من قبل الفنانة، وأن المشتكية استدرجته ليقع في فخ تبادل الكلام ”غير المؤدب معها“. وتحاول بذلك ”العودة إلى الأضواء من خلال التشهير به لأنها لم تعد تتلق عروض عمل“.