شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شمر يناقش مع برلماني اوربي جهود إحلال السلام ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية بالأصالة في بلغاريا أحمد محمد شمر، مع عضو البرلمان الاوروبي عضو لجنة الشئون الخارجية إلهان كيوتشوك اليوم، تطورات الوضع السياسي والعسكري والانساني في اليمن.



وتناول اللقاء الجهود الاوروبية لإحلال السلام وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواجهة تبعات الحرب الانسانية والاقتصادية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

واكد الجانبان على اهمية دور البرلمان الاوروبي في جهود الحل السياسي واهمية الموقف الاوروبي الواضح من الدور الايراني المزعزع لأمن واستقرار المنطقة.