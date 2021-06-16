بجاس ونائب وزير الخارجية الأوكرانية يبحثان مستجدات الأوضاع في البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور منصور بجاش اليوم عبر الاتصال المرئي مع النائبة الأولى لوزير الخارجية الاوكراني أمينة جباروفا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوريها، والأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



واطلع الوكيل بجاش نظيرته الاوكرانية على أخر التطورات السياسية والإنسانية في اليمن وموقف الحكومة الشرعية من المبادرات الدولية والمساعي الإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار الى أن مليشيات الحوثي الانقلابية لا زالت تعيق كل المساعي الهادفة إلى ايقاف الحرب والتخفيف من حدة الازمة الإنسانية وتستمر بارتكاب كل الجرائم بحق المدنيين والنازحين وعلى وجه الخصوص في مدينة مأرب، وهو ما يستدعي موقفا دوليا موحدا وحازما لردع تلك المليشيات للقبول بخيار السلام.

من جانبها اطلعت المسؤولة الاوكرانية الوكيل بجاش على أخر التطورات في بلادها، مجددة موقف بلادها الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، ودعم الجهود الاممية لاحلال السلام الدائم في اليمن.