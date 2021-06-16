الشماسي يطلع على أعمال إنجاز محطة كهرباء مصافي عدن ويناقش مع شركة النفط توفير الوقود بالسوق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب وزير النفط والمعادن القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم، ومعه مدير المصفاة بالنيابة المهندس سعيد محمد وعدد من مدراء الإدارات، سير العمل في إنجاز مشروع محطة الكهرباء الجديدة الخاصة بالمصفاة.



واستمع الدكتور الشماسي، من المهندسين الصينيين إلى شرح حول نسبة الإنجاز في المشروع وسير العمل والصعوبات التي تواجههم .. حاثا إياهم على مضاعفة الجهود وإستكمال العمل في المشروع لما له من أهمية في إعادة عمل المصفاة.

وعلى صعيد متصل، ناقش نائب وزير النفط، مع إدارة مصافي عدن، عددا من القضايا المتعلقة بنشاط المصفاة وسير العمل في مشروع محطة الكهرباء وعمليات الصيانة لباقي وحدات المصفاة.

وشدد الدكتور الشماسي، على ضرورة العمل بوتيرة عالية لعودة عمل المصافي، للمساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني .. لافتاً إلى أهمية مضاعفة الجهود وفق الخطط والبرامج المرسومة التي تسهم بعودة عمل المصافي بصورة تدريجية بحسب البرنامج الزمني المحدد.

كما أكد أهمية الجانب العملي والإنتاجي واستكمال عمليات الصيانة والأعمال الإنشائية والتجهيزات المرتبطة بمحطة توليد الكهرباء في المصفاة، وأهمية توازي الأعمال وفق خطط مشتركة ومتناسقة .. وكذا أهمية تحمل المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق جميع منسوبي الشركة وإنجاز المهام المناطة بها على أكمل وجه.

من جانبها أكدت قيادة شركة مصافي عدن، التزامها بالعمل وفق الإستراتيجية والأهداف التي تضمن تحقيق النجاح المنشود.

وفي سياق متصل، ناقش نائب وزير النفط، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، اليوم، مع مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن إنتصار العراشة، سُبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الشركتين فيما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.