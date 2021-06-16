السفير شمر يبحث تعزيز التعاون بين وكالتي سبأ اليمنية و BTA البلغارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في بلغاريا أحمد محمد شمر، خلال لقائه في صوفيا، اليوم، مع مدير عام وكالة الأنباء البلغارية BTA كيريل فالتشيف، تعزيز علاقات التعاون بين وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ووكالة الأنباء البلغارية.



كما جرى خلال اللقاء بين الجانبين التطرق إلى مناقشة آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتصلة بشأن الحرب والأزمة في اليمن، وكذا مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد اللقاء على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التعاون والزيارات المتبادلة بين وكالتي الأنباء والإعلاميين في البلدين الصديقين والتنسيق والعمل المشترك في المجال الإعلامي والثقافي.

ونوه السفير شمر، بأهمية التعاون بين الوكالتين سبأ و BTA من أجل الارتقاء بمستوى العمل ومواكبة الحداثة بالمجالات الإعلامية والفنية في وكالة سبأ.. مؤكدا أن التعاون بين الوكالتين يعكس استمرار التعاون المشترك وتعزيزه وتطويره نحو آفاق واسعة.

وخلال اللقاء أوضح السفير شمر، ما تعرضت له وسائل الاعلام اليمنية من عمليات نهب واعتداء واستيلاء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة الى جرائمها في اختطاف وقتل الإعلاميين والصحفيين.