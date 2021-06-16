وزير الداخلية يوجه بصرف مكافأة مالية للوحدة الأمنية التي ضبطت مهربي المخدرات بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

وجه وزير الداخلية اللواء الركن، ابراهيم علي حيدان، بصرف ثلاثة ملايين ريال مكافأة لرجال البحث الجنائي بمحافظة المهرة الذين قاموا بضبط "11" مروجاً للمخدرات في المحافظة ليلة البارحة.



وثمن الوزير حيدان جهود رجال البحث الجنائي في هذه العملية المُحكمة والتي استطاع فيها رجال البحث الجنائي من القبض على "11" مروجاً وضبط "12" كيلو من مادة الحشيش المخدر وكيلو واحد من مادة الكريستال.

جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم بمعية مدير الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة ونائبه مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد أحمد علي رعفيت لادارة البحث الجنائي بالمحافظة.

واطلع الوزير حيدان على نشاط البحث الجنائي بالمحافظة والعمليات النوعية التي يقوم بها رجال البحث الجنائي في ضبط الكثير من المتهمين في مختلف القضايا الجنائية، داعياً في الوقت ذاته إلى التحلي باليقظة الدائمة والحس الأمني.