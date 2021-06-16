وزير الداخلية ومحافظ المهرة يفتتحان مشروع كهرباء ويدشنان إعادة تأهيل مبنى الشرطة في حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الداخلية، اللواء الركن، ابراهيم حيدان، ومحافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، مشروع كهرباء منطقة حضاب بمديرية حوف، بتمويل من السلطة المحلية.



وعقب الإفتتاح، أوضح محافظ المهرة، أن إفتتاح مشروع كهرباء منطقة حضاب يأتي ضمن خطة السلطة المحلية في إيصال الخدمات الأساسية الى القرى النائية والأرياف وتحسين خدمة الكهرباء .. لافتاً إلى أن السلطة المحلية تعمل على تأهيل مشاريع البنية التحتية في المدن مواكبة مع الزيادة في عدد السكان وفتح مشاريع جديدة للمناطق البعيدة حسب الإمكانيات المتاحة في ظل ظروف صعبه تمر بها البلاد عموماً .

إلى ذلك دشن وزيرا الداخلية، اللواء الركن، ابراهيم علي حيدان، والصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، ومحافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم، مشروع إعادة وتأهيل مبنى إدارة الأمن والشرطة بمديرية حوف.

وخلال التدشين، اشاد الوزير حيدان بدور رجال الأمن والشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المحافظة ، ومشدداً على أهمية التحلي باليقظة والحس الأمني .. مؤكداً استعداد الوزارة تلبية كافة متطلبات الأجهزة الأمنية في ظل الأزمة والحرب التي تعيشها البلاد وفي حدود الامكانيات المتاحة.

من جانبه ثمن محافظ المهرة الجهود التي تبذلها قيادة وأفراد الأمن بالمديرية .. ومؤكداً على حرص ودعم السلطة المحلية الدائم والثابت لكافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وفي السياق، تفقد وزير الداخلية ومحافظ المهرة، سير العمل بجمرك صرفيت ومصلحة الهجرة والجوازات بالمنفذ بمديرية حوف.

واستمع الوزير حيدان والمحافظ بن ياسر من مدير عام منفذ صرفيت أحمد سالم باكريت إلى طبيعة سير العمل بالمنفذ والنجاحات التي حققها والتطورات الملموسة وحجم الإيرادات .

وثمن الوزير حيدان والمحافظ بن ياسر جهود كافة العاملين بالمنفذ ، مشيرين إلى أن منفذ صرفيت يعد مرفق هام وحيوي يمد خزينة الدولة بإيرادات جيدة تسهم في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة .

رافق الوزير والمحافظ خلال الفعاليات، وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر سالم كلشات، ووكيل المحافظة المساعد حسين علي المسعدي ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية .