ضبط أكبر الخلايا المتختصصة في ترويج وتجارة المخدرات بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكن رجال البحث الجنائي بمحافظة المهرة، من ضبط إحدى أخطر الخلايا المتختصصة في ترويج وتجارة المخدرات.



وجاءت عملية ضبط الخلية جراء سبع عمليات منفصلة استمرت من مساء الاثنين إلى الثلاثاء، بعد عمليات رصد وتحري أفضت إلى ضبط "12" شخصاً من كبار مروجي المخدرات بعضهم من جنسيات عربية وأفريقية.

وجرى تحرير محاضر ضبط للمضبوطات من المواد المخدرة وهي عبارة عن "شبو وكريستال ميث وهروين وحشيش مخدر" قُدرت بعشرات الكيلو جرامات، حيث تم تحرير المضبوطات والتحفظ على الجناة المتهمين رهن التحقيق بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة لينالوا جزائهم جراء ما اقترفوه بتجارتهم لهذه الآفة الخطيرة.

وأوضح مصدر أمني أن عمليات الضبط جاءت بإشراف وحضور مباشر من قبل وكيل نيابة الغيضة الإبتدائية القاضي هاني بلحاف ونائب مدير الأمن والشرطة بالمحافظة، مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد علي رعفيت.

وذكر المصدر أن المروجين ، لديهم أساليب عديدة تكمن في إخفاء المخدرات إلا أن الحس الأمني وحنكة رجال الأمن مكنت من كشفت هذه الأساليب.

من جانبه أشاد نائب مدير الأمن العقيد أحمد علي رعفيت، بجهود السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة و إدارة أمن المحافظة بقيادة العميد مفتي سهيل صمودة، لما يبذلوه من جهود ودعم تكللت بتحقيق هذه النجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة في مختلف المجالات.