المهرة.. ضبط مشتبه رمى قنبلة على رجال الأمن وبحوزته كمية من المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

ضبط رجال البحث الجنائي بمحافطة المهرة ، يوم أمس، شخص مشتبه بانه من ألقاء القنبلة على دورية الأمن الخاص مساء السبت الماضي وبحوزته كميات من المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث قام بها رجال البحث الجنائي بالمحافظة أفضت إلى القبض على الجاني ( م. م. س ).



وأوضح نائب مدير عام الأمن والشرطة - مدير البحث الجنائي في محافظة المهرة العقيد الركن أحمد علي رعفيت ، بأن دورية تحريات وأفرادها تعرضوا لإطلاق نار وألقيت عليهم قنبلة صوتية وهم يؤدون الواجب الوطني ، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بالمضبوطات وتحريزها بعد أخذ إذن النيابة العامة وفتح ملف لجمع الاستدلالات في مواجهة المتهم ولا زال البحث جار لمعرفة بقية أفراد المجموعة المتورطة بمقاومة أجهزة الأمن التي لا تألوا جهداً في خدمة وحماية المحافظة والتصدي لمن يحاول زعزعة الاستقرار وإغلاق السكينة العامة.

وأكد رعفيت على استمرار الحملة الأمنية في مكافحة المخدرات والقضاء عليها والتصدي لمروجيها ومتعاطيها.

واعتبر النجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية تأتي بفصل دعم السلطة المحلية ممثلةً بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وإدارة الأمن والشرطة بقيادة العميد مفتي سهيل صمودة ولتظافر الجهود من قبل شرائح المجتمع.