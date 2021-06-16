مكتب مياه الريف بالمهرة يدشن مشروع تنظيف وتعقيم الخزانات التجميعية لمياه العيون بمديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة، اليوم، مشروع تنظيف وتعقيم الخزانات التجميعية لمياه العيون بمديرية حوف ، برعاية محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر وحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ أحمد سعد القميري وعدد من المسؤولين.



وأوضح مدير عام مكتب الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة المهرة الأستاذ يوسف أحمد بن محيسن، بأن المشروع يستمر لمدة أسبوع ويستهدف تنظيف وغسل وتعقيم الخزانات التجميعية لمياه ومصادر العيون في المديرية عبر فريق من الخبراء المتخصصين بدعم وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأكد بن محيسن على أهمية المشروع في الحصول على مياه شرب نقية صالحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالتزامن مع جائحة كورونا ، مثمنا دور السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر ودعمه المتواصل لأنشطة المكتب وتذليل الصعوبات وإعطاء الاولوية لمشاريع مياه الريف من خلال إدراجها في موازنة البرنامج الاستثماري.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن جهود مكتب الهيئة وخطته لهذا العام وتنفيذأ لتوجيهات المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر بشأن بدء العمل فيه وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لتنفيذه.