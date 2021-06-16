وزير الصحة يتفقد سير العملية التعليمية بمعهد العلوم الصحية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم، ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سير العملية التعليمية في معهد العلوم الصحية بمحافظة المهرة.



وتعرف الوزير بحيبح من إدارة المعهد، إلى شرح حول مستوى انضباط الكادر التعليمي والأكاديمي وقوام الملتحقين بالمعهد في كافة الأقسام والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية.

ولفت وزير الصحة إلى أهمية استمرار العملية التعليمية بالمعهد وتأهيل المزيد من الكوادر الصحية ، مؤكداً دعم الوزارة لكافة انشطة المعهد وتوسيع انشطته الصحية بما يلبي كل احتياجات مديريات المحافظة من الكادر الصحي وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض دوره التعليمي والأكاديمي.

واشاد بحيبح بما يمثله المعهد من اهمية كبيرة في رفد القطاع الصحي بكوادر صحية مؤهلة تسهم في خدمة المجتمع المحلي في مختلف مديريات المحافظة ، مثمناً الجهود التي تبذلها عمادة وكادر المعهد في سبيل استمرارية التعليم بمختلف المجالات الصحية.

رافق وزير الصحة خلال الزيارة، نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون والأستاذ عبدالسلام المصباحي نائب مدير عام مكتب الصحة للشؤون الإدارية والمالية وعدداً من رؤوساء الأقسام وهيئة التدريس في المعهد الصحي.