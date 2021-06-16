انتخاب بلادنا نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت اليمن في اجتماعات الدورة العادية الـ ٥١ لمجلس وزراء الاعلام العرب، الذي انعقد، اليوم الأربعاء، في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.



سبق الاجتماع لقاء تشاوري بين وزراء الاعلام العرب والامانة العامة للجامعة، حيث تم انتخاب الجمهورية اليمنية نائباً لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس.

وفي كلمة اليمن التي القاها وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، استعرض مستجدات الاوضاع السياسية والميدانية في اليمن وجهود ومبادرات السلام الاقليمية والدولية.

وقال الارياني: "لا يخفاكم ما تمر به اليمن من ظروف بالغة التعقيد انتجها انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي لم تعد تدخر جهداً في سبيل تدمير منطقتنا العربية والتدخل في شئوننا الداخلية"، مشددا على حاجة اليمن إلى تضامن عربي كامل وشامل لوقف تدخلات إيران ومشروعها التدميري بالمنطقة.

وأكد أن الحكومة مستمرة في التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل المبني على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، منوها بمبادرة المملكة العربية السعودية والتي حظيت بإجماع وتأييد عربي ودولي.

ولفت وزير الاعلام الى أن كل هذه الجهود والمبادرات قوبلت بتعنت المليشيا الإرهابية الحوثية واستمرار رفضها لكل جهود السلام واصرارها على التصعيد العسكري في محافظة مأرب وقصفها للمدنيين والنازحين وأيضا استمرار استهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وعبر عن تقدير اليمن لكل من وقف معه في هذا الظرف .. مثمنا على وجه الخصوص دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذين وقفوا الى جانب اليمن في هذه المحنة ولا زالوا يبذلون جهودا حثيثة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، ودعم الشعب اليمني في كافة المجالات.

وقال الوزير: "رغم كل الجراح والألم مما تمر به بلادنا إلا أن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية".. متطرقا الى انتهاكات الميليشيات الانقلابية بحق الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية ومصادرتها لحرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها.

وأشار الى ان ميليشيات الحوثي عملت خلال السنوات السابقة منذ انقلابها على تجريف واحدة من أهم التجارب العربية في مجال حرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص والديمقراطية وحقوق الانسان بشكل خاص.

ولفت الى ان عدد من الصحافيين لا يزالون يقبعون في سجون الميليشيات الانقلابية ويواجهون احكاماً بالإعدام في سابقة لم تحدث في أي مكان بالعالم، مطالباً بضرورة الضغط على هذه الميليشيات لوقف انتهاكاتها بحق الاعلاميين والناشطين المدنيين.

وتحدث الارياني عن أهمية تعزيز العمل الاعلامي العربي المشترك في مواجهة الالة الاعلامية لمشروع إيران التخريبي في المنطقة واذرعها الميليشاوية، وضرورة نقل صورة واضحة عن حقيقة هذا المشروع ومخاطره على المنطقة والعالم اجمع.

وأشاد بدور جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لمصر العروبة وشعبها بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كل التوفيق ومزيدا من التقدم والازدهار.