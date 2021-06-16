العواضي يبحث مع مسؤول أممي مخاطر خزان النفط "صافر" على البيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الامم المتحدة لبرنامج البيئة عبدالسلام العواضي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المدير الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المخاطر المحدقة بالبيئة جراء عدم صيانة خزان النفط "صافر" في محافظة الحديدة.



وتناول اللقاء، انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية، وتعنتها إزاء المخاطر التي يهددها، خزان النفط صافر، نتيجة رفضها وصول الفريق الفني لفحصه وصيانته.

واكد العواضي على ضرورة تحمل الامم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤوليته تجاه المخاطر البيئية لخزان صافر وضرورة الضغط باتجاه فحصه وصيانته.

من جانبه، ثمن المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، تعاون الحكومة الشرعية مع الفريق الفني لصيانة الخزان، مدركين حجم الكارثة التي قد تحدث في حال التسرب او الانفجار.