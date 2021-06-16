شكرا لقرائتكم خبر عن الصاروخ وصل – مي عمر تكتسح زوجة احمد الفيشاوي وتنشر صور اغراء جريئة من داخل منزلها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أطلت الفنانة مي عمر، على الجمهور، من خلال صورة إغراء جريئة، وهي داخل منزلها برفقة زوجها المخرج محمد سامي، واسرته.
وتداولت حسابات تحمل اسم الفنانة مي عمر، عبر السوشال ميديا، هذه الصورة، بعد نشرها في حساب زوجها، بموقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.
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يذكر أن آخر أعمال مي عمر، مشاركتها في مسلسل “الفتوة” الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، مع ياسر جلال وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وعهدي صادق وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح، وهو من إخراج زوجها محمد سامي.
ويعرض لها حاليا مسلسلها الجديد “لؤلؤ” والذي يعد أولى بطولاتها الدرامية المطلقة، ويشاركها بطولته: أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر.
ومسلسل لؤلؤ ، الذي بدأ عرضه من يوم 27 ديسمبر الماضي، من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 40 حلقة.
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