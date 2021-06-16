العكبري يبحث مع مكتب التربية العربي التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، مع مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي، سبل تعزيز التعاون بين المكتب واليمن.



وتناول اللقاء الصعوبات التي تواجه القطاع التعليمي في اليمن، وسبل تعزيز الخبرات الفنية والاستشارية والتنفيذية للوزارة وفروعها بالمحافظات.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على وضع رؤية استراتيجية للارتقاء بأداء التعليم وتطويره، نحو الأفضل مع وضع نظام للتعليم الإلكتروني باعتباره أحد أنظمة التعليم الحديثة.

فيما أكد الدكتور العاصمي، استعداد المكتب لمساندة القطاع التعليمي في اليمن ودعمه بالإمكانيات المتاحة والخبرات بما يعزز من استمرار العملية التعليمية.

حضر اللقاء رئيس المكتب الفني لوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله عثمان، ومستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالسلام الجوفي.