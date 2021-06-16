لقاء بسيئون يناقش الدراسة المقدمة لتحسين شوارع المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء اليوم بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري الدراسة المقدمة لتحسين شارعي الجزائر والستين بمدينة سيئون.



وناقش اللقاء الذي ضم مدراء عموم مديرية سيئون محمد العامري وصندوق النظافة والتحسين المهندس عمر سليم وعدد من المختصين، تنفيذ عدد من الأعمال التأهيلية والجمالية في الشوارع الرئيسية لإبراز مديرية سيئون بمظهرها الحضاري.

ووجه وكيل المحافظة صندوق النظافة باعداد دراسة كاملة حول تلك المشاريع التحسينية التي تشمل حدائق جانبية وممشى رياضي ومنتزهات عائلية، كما تم تكليف مكتب الأشغال العامة برفع دراسة شاملة لصيانة بعض الشوارع الرئيسية.