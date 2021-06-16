السعيدي يتفقد سير العمل في مكتب طيران اليمنية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم، على الخدمات التي يقدمها مكتب الخطوط الجوية اليمنية بسيئون.



وأكد السعيدي حرص السلطة على تسهيل عمل المكتب والمساهمة في معالجة التحديات التي يواجهها، مشيرا الى أهمية زيادة عدد الرحلات الجوية وفتح خطوط جديدة وإعادة الخطوط التي تم توقيفها خلال الفترة الماضية نظرا لازدياد المسافرين.

وقدم مدير المكتب كفاح أحمد، شرح عن خطوط الطيران العاملة حاليا عبر مطار سيئون الى كل من القاهرة وجده، والخطوط الملاحية الجديدة الخارجية والداخلية التي يسعى المكتب لإدخالها للخدمة قريبا بهدف خدمة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.

كما تحدث مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير، ومدير مكتب السياحة بالوادي والصحراء علي السقاف، عن الجهود والعلاقة التكاملية التي ترتبط أدارة المطار بمكتب طيران اليمنية ومكتب السياحة لتقديم كافة التسهيلات لإنتظام رحلات الطيران بشكل مستمر.